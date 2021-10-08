Учащегося речицкого колледжа приговорили к 10 годам колонии за оборот психотропов

8 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Судом Речицкого района вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обороте особо опасных психотропных веществ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной суд.

На скамье подсудимых оказался 18-летний учащийся одного из колледжей Речицы. Он обвинялся по ч.4 ст.328 УК. Желая подзаработать, парень присоединился к группе людей, которые занимались реализацией особо опасных психотропов в Беларуси.

Молодой человек выполнял функции курьера. Так, 17 февраля 2021 года он получил адрес тайника с мефедроном массой не менее 1,087 г и в тот же день перевез товар в Речицу, разместил его в райцентре по новым тайникам, данные о которых передал для сбыта клиентам.

По такой же схеме он приобретал и размещал по тайникам в Гомеле мефедрон общей массой не менее 20,3678 г. По оценкам правоохранителей, это крупная партия.

Приговором суда молодой человек признан виновным в незаконных действиях с целью сбыта, хранения, перевозки особо опасных психотропных веществ в крупном размере, совершенных организованной группой. На основании ч.4 ст.328 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Айфон парня конфискован в собственность государства.

Приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-