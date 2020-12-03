Учащемуся колледжа присудили год лишения свободы за повреждение микроавтобуса

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Солигорского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 18-летнего учащегося копыльского колледжа - ему инкриминировано хулиганство. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Минской области.

"Как установлено, нетрезвый молодой человек 13 августа в вечернее время направлялся со своими знакомыми к месту проведения митинга в Солигорске. Увидев во дворе дома микроавтобус Volkswagen Transporter, парень предположил, что на нем могли передвигаться сотрудники ОМОНа. Имевшимся при себе молотком он разбил боковое стекло автомобиля. В результате таких действий собственнику транспортного средства причинен ущерб на Br200", - рассказали в прокуратуре.

В судебном заседании обвиняемый признал вину в полном объеме, раскаялся в содеянном. Материальный ущерб возместил еще в ходе предварительного следствия. С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Солигорского района постановил в отношении нарушителя обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.339 Уголовного кодекса назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы.

По правилам ч.1 и ч.4 ст.77 УК исполнение наказания для учащегося определено отсрочить на 1 год, возложив на него дополнительные обязанности: не менять места жительства без согласия территориального ОВД, периодически являться в этот орган на регистрацию, не посещать места, где спиртное продается на розлив, выполнить в свободное от учебы время общественно полезные работы в объеме 120 часов.

С обвиняемого в пользу потерпевшего также взысканы Br300 в счет возмещения морального вреда. Приговор суда вступил в законную силу. -0-