Участковый спас мужчину на пожаре в Вороновском районе

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27 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Участковый инспектор спас мужчину на пожаре в Вороновском районе, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Вечером 26 ноября сотрудник Вороновского РОВД Юрий Вилькевич обходил свой участок в деревне Заболоть. Милиционер услышал звук пожарного извещателя, доносящийся из дома по улице Ленина.
"Инспектор поспешил в здание. Внутри он увидел спящего на печи хозяина, на котором тлело одеяло", - рассказали в областном управлении МЧС.
Милиционер вывел мужчину на свежий воздух. Одеяло залил водой. Тяжелых последствий удалось избежать. Предполагаемая причина пожара - неосторожное курение.-0-