Участковый в Сморгонском районе задержал подозреваемого в изнасиловании

4 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе участковый узнал в пассажире грузовика подозреваемого в изнасиловании, сообщили БЕЛТА в МВД.

Вечером 1 ноября в одной из деревень района мужчина напал на 15 летнюю девушку, возвращавшуюся домой с автобусной остановки. Личный состав Сморгонского РОВД был поднят по тревоге. "Милиционеры отработали ранее судимых, обследовали территорию сельского совета и Сморгонского района. Однако результатов в тот день получить не удалось. Оперативные действия продолжались до самого утра. На следующий день сотрудники вновь приступили к усиленным поискам злоумышленника: потерпевшая достаточно точно описала нападавшего мужчину", - рассказали в милиции.

Участковый инспектор Сморгонского РОВД ехал в Островец. По дороге у деревни Солы обратил внимание на мужчину, который вышел из грузового автомобиля. По некоторым внешним признакам он был схож с разыскиваемым. Совместно с коллегами, прибывшими на помощь, участковый задержал подозреваемого.

Тот признался в нападении на школьницу. Выяснилось, что мужчина 1995 года рождения был неоднократно судим, в том числе за угон, хулиганство, кражи и грабеж. Он жил в Новогрудке, нигде не работал и колесил по окрестным районам, а в тот вечер направлялся к родственнику в деревню.

Возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера.-0-