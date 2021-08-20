Участник деструктивных Telegram-каналов из Гродненского района заключен под стражу

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гродненской области расследуется уголовное дело о разжигании социальной вражды. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.По данным следствия, в октябре прошлого года активный пользователь деструктивных Telegram-каналов и чатов размещал в свободном доступе сообщения и комментарии, направление на возбуждение социальной вражды и розни в отношении сотрудников правоохранительных органов. Сотрудниками ГУБОПиК было установлено, что к совершению данного преступления причастен 39-летний мужчина.По месту жительства подозреваемого в Гродненском районе проведен обыск, в ходе которого изъяты пистолет Макарова и патроны к нему, четыре пневматические винтовки, оптические прицелы, прибор ночного видения, наручники, мачете, несколько ноутбуков, айфон и более $11 тыс.Узнав о проведении обыска, мужчина попытался скрыться от органа уголовного преследования, однако благодаря оперативной работе правоохранителей его автомобиль был перехвачен в Берестовицком районе. Подозреваемый задержан. У мужчины при себе обнаружено наркотическое вещество.В ходе допроса местный житель раскаялся в содеянном и дал признательные показания. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.130 (разжигание социальной вражды) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. По результатам расследования будет дана окончательная правовая оценка действиям подозреваемого. -0-