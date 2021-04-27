Участник и организатор протестов оказался причастен к мошенничеству в особо крупном размере - СК

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении Степана Латыпова. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"Согласно материалам уголовного дела в августе 2020 года обвиняемый объединил вокруг себя группу граждан для совместного участия в действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории столицы. Для исполнения своей преступной цели он создал в мессенджере Telegram чат, в котором призывал его участников к созданию дворового сообщества с целью публичного выражения своих общественно-политических взглядов и протеста, ведения деструктивной деятельности, направленной в том числе на обострение напряженности в обществе", - рассказали в СК.

Продолжая реализацию своих противоправных намерений, Латыпов организовывал проведение встреч участников группы, совместное распространение агитационной продукции, нанесение рисунков и надписей протестного характера на фасады зданий и сооружений. Указанные действия привели к формированию у привлекаемых лиц готовности и желания участвовать в названных противозаконных действиях, когда это потребуется, а также созданию у граждан протестного настроения. Кроме этого, вместе с участниками чата обвиняемый создал мастерские по изготовлению протестной символики, в том числе флагов, которые предназначались для размещения на фасадах зданий.

Согласно материалам дела Латыпов организовал сбор денежных средств со стороны участников сообщества для материальной организации его деятельности. Минчанин регулярно информировал администраторов радикальных и экстремистских Telegram-каналов посредством чат-бота о созданном им дворовом объединении и агитировал иных лиц к созданию подобного на территории других районов Минска, что в конечном итоге повлекло организацию таковых.

В ходе расследования уголовного дела достоверно установлено, что созданное им сообщество систематически принимало участие в несанкционированных мероприятиях, происходивших в Минске в конце августа - середине сентября 2020 года. Во время указанных противозаконных мероприятий имели место факты блокировки дорог и неповиновения законным требованиям представителей власти.

Следствием зафиксированы неоднократные факты личного участия Латыпова в несанкционированных массовых мероприятиях. Кроме этого следователями выявлено совершение минчанином преступления против порядка управления. Согласно материалам уголовного дела 15 сентября прошлого года он оказал активное сопротивление сотрудникам милиции, сопряженное с применением насилия. Следует отметить, что обвиняемый при общении с сотрудниками милиции всегда вел себя вызывающе и агрессивно, пытаясь привлечь внимание общественности для подражания и вовлечения иных лиц в свою противоправную деятельность.

В некоторых средствах массовой информации обвиняемого характеризовали как успешного и порядочного предпринимателя. При этом в ходе сбора характеризующего материала в отношении фигуранта, а также проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия "Беларбо", директором и бухгалтером которого он являлся, установлены факты хищения и ненадлежащего оказания услуг, нарушения правил обращения со средствами химической защиты растений, их незаконного приобретения и использования в хозяйственной деятельности с его стороны.

По данным следствия, в период с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года обвиняемый под видом осуществления законной деятельности путем обмана и введения в заблуждение завладел денежными средствами 16 юридических лиц на общую сумму более Br123 тыс.

Следствием доказано, что Латыпов умышленно вводил в заблуждение клиентов и сообщал им заведомо ложные сведения о возможности оказания услуг по производству комплекса мер по регулированию распространения и численности борщевика путем химической обработки дорогостоящим и высококачественным средством. В действительности обвиняемый не намеревался выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме, однако принимал от заказчиков денежные средства по заключенным договорам, после чего распоряжался ими по своему усмотрению, оказывая при этом услуги ненадлежащим способом, - использовал не сертифицированное в Беларуси вещество с сомнительным качеством и в разы дешевле заявленного.

По завершении расследования действия фигуранта квалифицированы по ч.1, 2 ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации, и активное участие в таких действиях), ч.2 ст.363 (сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка), ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК.

К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-