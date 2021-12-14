Участник массовых беспорядков в Минске хранил гашиш: его приговорили к 2,5 года колонии

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Фрунзенского района Минска поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя, который нарушил общественный порядок, блокировал движение транспорта, приобрел и хранил гашиш, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

На суде установили, что молодой человек 10 августа 2020 года в Минске на проспекте Победителей блокировал движение транспорта с другими участниками, идя с ними в "сцепке" по проезжей части.

Кроме того, он в августе 2021 года с использованием мобильного телефона приобрел для собственного потребления более 1,9 г опасного наркотического средства - гашиша, который хранил в тайнике. При поиске "закладки" его задержали сотрудники милиции. Молодой человек был нетрезв и в состоянии, вызванном потреблением психотропных веществ.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Фрунзенского района Минска приговорил фигуранта к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Мобильный телефон, принадлежавший молодому человеку, изъят в доход государства как средство совершения преступления. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-