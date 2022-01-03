Участник массовых беспорядков в Минске получил 1,5 года колонии

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска вынес приговор обвиняемому по уголовному делу об оскорблении Президента Беларуси, активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.
Мужчина приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Его мобильный телефон изъят в собственность государства.
За прокуратурой Минска в интересах КТУП "Минсктранс" признано право на удовлетворение гражданского иска о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением. Вопрос о его размере передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
В суде установили, что обвиняемый умышленно публично оскорбил Президента в связи с осуществлением им своих служебных полномочий. Фигурант создал и разместил в аккаунте одной из социальных сетей видеозапись, содержащую ненормативную форму речевого выражения.
Также доказано, что мужчина 16 и 23 августа, а также 13 сентября 2020 года, находясь в различных местах столицы, участвовал "в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти", отметили в пресс-службе. Он выкрикивал лозунги, двигался по проезжей части дорог, блокировал движение транспорта, в том числе пассажирского, из-за чего нарушалась его работа.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-