11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участник "правления стачкома" на солигорском предприятии уличен в страховом мошенничестве. Информацию об этом разместила в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД, сообщает БЕЛТА.

По материалам ГУБОПиК МВД возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Солигорска. "Следователи оценили действия члена так называемого стачкома ОАО "Беларуськалий" Виталия Дядюка как мошенничество в крупном размере. Установлено, что осенью прошлого года подозреваемый за рулем "Вольво" на МКАД совершил необдуманный маневр. В итоге произошло ДТП, в котором были повреждены еще две иномарки. Для получения страховки фигурант уговорил свидетеля, водителя проезжавшего рядом МАЗа, изменить первоначальные показания и взять ответственность на себя", - уточняется в сообщении.

Затем, по данным правоохранителей, подозреваемый предоставил в страховую компанию документы с подложными сведениями и обманом получил свыше Br7тыс. компенсации.

В настоящее время мужчина находится за пределами страны. "До этого в Беларуси он активно привлекал новых членов стачечного комитета. Основная цель этой нелегальной структуры - поиск работников предприятия для саботажа производственного процесса путем "итальянской забастовки", - отметила пресс-секретарь.-0-