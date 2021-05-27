Участник протестов оказался причастен к незаконному обороту психотропов

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московским (Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте психотропных веществ. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

В марте текущего года при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОНиПТЛ Партизанского РУВД Минска задержаны 16-летний подросток и его 19-летний товарищ, причастные к хранению психотропных веществ. Следует отметить, что в момент задержания они находились в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств и психотропных веществ. В ходе личного обыска у младшего из них обнаружено 16 свертков, в которых, согласно заключению экспертов, находилось особо опасное психотропное вещество альфа-PVP. При обыске второго задержанного изъято два свертка с порошкообразным веществом, в одном из которых в последующем оказался особо опасный психотроп амфетамин, а во втором альфа-PVP.

Следствием установлено, что обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группы, осуществляли продажу запрещенных веществ посредством интернет-ресурсов. От неустановленных лиц они получали информацию о тайниках, после чего забирали оттуда запрещенные вещества, расфасовывали их на более мелкие дозы и делали закладки в тайники, расположенные на территории Минска и Минской области.

Согласно материалам уголовного дела, утром 1 марта текущего года 16-летнему подростку в мессенджер Telegram от неизвестного поступило сообщение с координатами расположения тайника с психотропом. После получения указанной информации вместе со своим другом он отправился по указанному в письме адресу.

Следователями проведены допросы, изучена информация, хранящаяся в изъятом мобильном телефоне одного из обвиняемых. К материалам уголовного дела приобщены результаты ряда экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ.

В ходе предварительного расследования изучены личности обвиняемых. Младший из них является учащимся 1-го курса профессионально-технического колледжа. В ноябре прошлого года он принимал активное участие в несанкционированном массовом мероприятии, проходившем на улице Сурганова в Минске, за что был привлечен к административной ответственности по ст. 23.34 (нарушение порядка проведения массовых мероприятий) Кодекса об административных правонарушениях. Старший из обвиняемых, 19-летний парень, ранее к уголовной ответственности не привлекался, нигде не работает и не учится.

Действия фигурантов квалифицированы по ч.4 ст.328 (незаконный оборот психотропных веществ в крупном размере в составе организованной группы) Уголовного кодекса. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-