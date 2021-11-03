Участника августовских беспорядков в Минске приговорили к 3 годам "химии"

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор активному участнику августовских событий 2020 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Обвиняемый 1988 года приговорен к 3 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

За КТУП "Минсктранс" признано право на удовлетворение гражданского иска о возмещении причиненного материального ущерба к обвиняемому, вопрос о его размерах передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Установлено, что мужчина достоверно знал из различных источников о планируемом проведении в Минске 10 августа 2020 года массовых мероприятий. Находясь на проезжей части, он публично выкрикивал лозунги, а также умышленно блокировал проезжую часть по проспекту Победителей, выйдя на нее с другими гражданами в "сцепке локтями".

Как отметили в пресс-службе суда, эти действия ограничили права граждан на свободное передвижение, блокировали движение транспорта и препятствовали нормальной работе КТУП "Минсктранс".

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме.-0-