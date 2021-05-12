Участника деструктивных Telegram-каналов и чатов выявили в Гомеле

12 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле установили участника деструктивных Telegram-каналов, чатов, видеоконференций, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Как выяснилось, 32-летний неработающий горожанин - активный участник деструктивных Telegram-каналов и чатов. Кроме этого, в оппозиционных закрытых видеоконференциях он обсуждал организацию и координацию протестных акций в областном центре.

На гомельчанина составили административные протоколы за нарушение требований ст.19.1 и 24.3 КоАП. Мужчину задержали и поместили в ИВС до рассмотрения материалов дела в суде. Также ему вынесено официальное предупреждение о недопустимости занятия экстремизмом.

В УВД отметили: оперативники ГУБОПиКа продолжают работу, чтобы не допустить дестабилизации общественно-политической обстановки.-0-