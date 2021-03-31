Участника массовых беспорядков в Минске приговорили к 3 годам колонии

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района Минска приговорил участника массовых беспорядков, совершавшего погромы, к трем годам лишения свободы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии усиленного режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

Как сообщили в пресс-службе суда, фигурант с 23.00 10 августа до 1.17 11 августа 2020 года на проезжей части автодороги вблизи перекрестка улиц Сурганова, Куйбышева и Л.Беды в Минске, находясь в толпе, активно участвовал в массовых беспорядках. Он "подыскал не менее трех достоверно не установленных предметов, после чего, используя их в качестве оружия и предметов для нанесения телесных повреждений, совершения погромов", бросил один из них в место, где были установлены временные сооружения и возведены баррикады.

Кроме того, мужчина не менее двух раз бросил предметы в сторону автомобильной дороги, где находился городской пассажирский транспорт "Минсктранса".

Обвиняемый в судебном заседании вину по предъявленному обвинению признал частично.-0-