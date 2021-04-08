Участника массовых беспорядков вблизи ул.Сурганова в Минске приговорили к 3 годам колонии

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Первомайского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о массовых беспорядках вблизи ул.Сурганова в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В суде установлено, что обвиняемый ночью 10 августа 2020 года вблизи ул.Сурганова вместе с другими людьми участвовал в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами и повреждением имущества. "Его действия повлекли остановку движения транспорта, в том числе общественного", - отметили в прокуратуре.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Первомайского района Минска вынес обвинительный приговор. Фигурант приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.

Прокуратура района в интересах УП "Минсктранс" предъявила обвиняемому иск о возмещении причиненного ущерба в сумме Br19,6 тыс.

Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-