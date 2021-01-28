Участника уличных беспорядков будут судить в Минске

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Советского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении активного участника уличных беспорядков, который грубо нарушил общественный порядок, блокировал движение транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

По материалам дела, фигурант в ночь с 10 на 11 августа 2020 года возле ТЦ "Рига" в ходе незаконного массового мероприятия публично выкрикивал лозунги, блокировал движение транспорта путем перекрытия проезжей части. Несмотря на требования правоохранителей, он отказался покинуть ее, призывая к аналогичным действиям других граждан.

"Это повлекло длительное нарушение общественного спокойствия, создало препятствия для нормальной работы транспорта в течение 5 часов, чем было ограничено право других граждан на спокойный труд, отдых и свободное перемещение", - отметили в прокуратуре.

После изучения материалов дела в прокуратуре Советского района Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном исследовании обстоятельств преступления.-0-