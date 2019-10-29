Участникам фотосессии на милицейском авто грозит до 6 лет лишения свободы

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении участников фотосессии на милицейском автомобиле возбуждено уголовное дело. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В Гомеле 17 октября около часа ночи в одном из гипермаркетов сработала тревожная кнопка. К торговому объекту сразу же прибыл наряд Центрального отдела Департамента охраны. Увидев, что милиционеры направились в гипермаркет, отдыхавшая неподалеку компания молодых людей подошла к служебному автомобилю. Двое из них стали позировать, третий выступил в роли фотографа.

Сначала парни просто прислонились к авто, затем залезли на капот. Фотосессию на фоне проблесковых маячков один из них завершил, забравшись на крышу ВАЗа. После этого молодые люди сели в иномарку и уехали.

"Хулиганская выходка не осталась незамеченной: очевидец сообщил о произошедшем вернувшимся чуть позже милиционерам. Они доложили о происшествии оперативному дежурному. Тот в свою очередь вызвал следственно-оперативную группу", - рассказала Ольга Чемоданова. Эксперт обнаружил вмятины на крыше и капоте служеюного авто, царапины, а также следы обуви.

Информацию об автомобиле и приметах неизвестных передали в милицейский эфир. Вскоре эта машина была задержана в районе железнодорожного вокзала областного центра. К этому времени один из парней уже успел разместить фото на своей странице в соцсети.

Как сообщается, обоим парням по 23 года, ранее они неоднократно привлекались к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство.

"Вчера в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет", - отметила пресс-секретарь.-0-