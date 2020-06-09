Участникам пикета в Гродно предъявлены обвинения

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет расследует уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел, сообщили БЕЛТА в СК.

По данным следствия, 29 мая во время пикета по сбору подписей в Гродно было организовано проведение незаконного общественного мероприятия - митинга, во время которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции. В результате этих действий пострадали два сотрудника органов внутренних дел.

"Сергею Тихановскому и еще семи лицам предъявлено обвинение по ч.1 ст.342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК, действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст.364 (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) УК. Во время следственных действий, изучения видеозаписей с места пикетирования установлено еще одно лицо, применившее насилие в отношении сотрудников милиции, доставлявших задержанных в служебный транспорт. В отношении него возбуждено уголовное дело", - рассказали в СК.

С санкции прокуратуры к обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия. Назначено проведение судебно-медицинских и иных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-