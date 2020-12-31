Участники массовых беспорядков в Бресте попались на краже металлических труб

31 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В отношении двух брестчан возбуждены уголовные дела за кражу и участие в массовых беспорядках, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали двух жителей областного центра 20 и 21 года. В середине декабря подозреваемые неоднократно проникали на городскую стройку, откуда выносили металлические трубы. Похищенные материалы на общую сумму свыше Br800 они сдавали на переработку лома.

Кроме того, оказалось, что молодые люди являлись активными участниками массовых беспорядков 10 августа в Бресте. Установлено, что они находились в группе радикально настроенных людей на проспекте Машерова и применили насилие к милиционерам, забрасывая их камнями.

Подозреваемые арестованы. Следователи дали правовую оценку их действиям.-0-