Участников дворового чата в Бобруйске обвиняют в блокировке ж/д путей, хулиганстве, порче имущества

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Могилевской области завершило расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Бобруйска 37, 27, 33, 37 лет. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

По материалам дела, обвиняемые познакомились в дворовом чате и периодически встречались в гараже, принадлежащем одному из мужчин. Там они обсуждали сложившуюся в постэлекторальный период политическую ситуацию в стране. Поддавшись призывам деструктивных Telegram-каналов, обвиняемые с 1 по 10 октября 2020 года совершили противоправные действия.

Ночью 1 октября на железнодорожных путях в Осиповичском районе трое из них подожгли пропитанную бензином ветошь, что привело к блокировке движения транспорта. Машинист грузового поезда, ехавшего в то время, вынужден был тормозить до полной остановки состава.

В Бобруйске ночью 5 октября обвиняемые с помощью баллончика нанесли красные полосы на белой поверхности трех рекламных лайтбоксов на остановках. В эту же ночь двое из них подложили под колеса автомобиля милиционера два заранее приготовленных металлических предмета с острыми краями, в результате повредилось заднее левое колесо машины. Сведения о личности правоохранителя были размещены в одном из деструктивных Telegram-каналов.

Трое обвиняемых ночью 10 октября подожгли киоск, использовав заранее изготовленное устройство. Они намеревались повредить имущество на общую сумму более Br50 тыс. Четвертый соучастник знал о готовящемся тяжком преступлении, однако не сообщил об этом правоохранителям.

По уголовному делу следователи провели многочисленные допросы, осмотры и обыски. Изучены и приобщены к материалам дела результаты экспертных исследований, оперативно-разыскных мероприятий, а также характеризующий обвиняемых материал. По своему психическому состоянию они могли сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в момент преступлений были трезвы.

По результатам расследования в зависимости от роли каждого фигуранта их действия были квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса: ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта при отсутствии признаков более тяжкого преступления); ст.341 (порча имущества на общественном транспорте и в иных общественных местах при отсутствии признаков более тяжкого преступления); ч.2 ст.339 (злостное хулиганство); ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство); ч.2 ст.295-3 (незаконные изготовление, хранение, перевозка и ношение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, совершенные группой лиц по предварительному сговору); ч.1 ст.14, ч.3 ст.218 (покушение на умышленные уничтожение и повреждение имущества, совершенные общеопасным способом, повлекшие ущерб в особо крупном размере); ч.2 ст.406 (недонесение о достоверно известном готовящемся тяжком преступлении).

Трое мужчин заключены под стражу, один обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-