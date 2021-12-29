Участница августовских беспорядков в Минске получила 3 года ограничения свободы

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участнице августовских беспорядков в Минске дали 3 года ограничения свободы за хождение в сцепке и сбой в работе транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Отбывать наказание обвиняемая будет в исправительном учреждении открытого типа.

По материалам уголовного дела обвиняемая 10 августа 2020 года в сцепке с другими участниками двигалась по пр.Победителей в Минске, блокируя и преграждая путь автомобилям. Это привело к сбою в работе общественного транспорта. На законные требования сотрудников органов внутренних дел прекратить участие в несанкционированном мероприятии она не реагировала.

Противоправными действиями обвиняемой КУП "Минсктранс" причинен ущерб на Br21 тыс.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-