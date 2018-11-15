15 ноября, Гомель/Корр. БЕЛТА/. Учебную мину обнаружили в лифтовой шахте жилого дома в Жлобине, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.
Сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета, похожего на противотанковую мину времен Великой Отечественной войны, в одном из жилых домов райцентра поступило утром 14 ноября. К месту вызова прибыли спасатели Жлобинского районного подразделения МЧС.
Подозрительный предмет заметил специалист по ремонту лифтового хозяйства при осмотре лифтовой шахты на техническом этаже здания.
По заключению прибывшей группы разминирования в/ч 5527 Бобруйска, обнаруженный предмет является учебной миной. Эвакуация жителей не понадобилась.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4045 BYN
|2.4 BYN
|2.407 BYN
|USD
|2.1222 BYN
|2.12 BYN
|2.126 BYN
|RUB
|3.1867 BYN
|3.178 BYN
|3.193 BYN