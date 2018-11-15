15 ноября, Гомель/Корр. БЕЛТА/. Учебную мину обнаружили в лифтовой шахте жилого дома в Жлобине, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета, похожего на противотанковую мину времен Великой Отечественной войны, в одном из жилых домов райцентра поступило утром 14 ноября. К месту вызова прибыли спасатели Жлобинского районного подразделения МЧС.

Фото МЧС

Подозрительный предмет заметил специалист по ремонту лифтового хозяйства при осмотре лифтовой шахты на техническом этаже здания.

По заключению прибывшей группы разминирования в/ч 5527 Бобруйска, обнаруженный предмет является учебной миной. Эвакуация жителей не понадобилась.-0-