Ученица автошколы из Ивановского района угнала машину односельчанина

14 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе 19-летняя девушка угнала автомобиль своего односельчанина, возбуждено уголовное дело, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

В дежурную часть Ивановского РОВД обратился житель деревни Лясковичи, который заявил об угоне автомобиля "Ауди 100". Вечером он поставил машину во дворе, а утром обнаружил стоящей вдоль проезжей части.

Фото УВД Брестского облисполкома

Сотрудники уголовного розыска установили, что угон совершила 19-летняя односельчанка потерпевшего. "Около двух часов ночи внимание девушки привлекла стоящая во дворе легковушка. Решив отработать навыки вождения (обучается в автошколе Кобрина), с помощью отвертки открыла водительскую дверь, завела двигатель и поехала кататься. Рано утром попыталась вернуть автомобиль на место, но что-то пошло не так, и ей пришлось бросить иномарку вдоль дороги", - рассказала подробности Наталья Сахарчук.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 (угон транспортного средства) УК, девушка задержана. В УВД добавили, что аналогичный случай угона произошел в этой деревне и в начале мая.-0-