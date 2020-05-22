Учитель музыки из Гродно перевела лжеброкерам почти Br52 тыс. и около $8 тыс.

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учитель музыки из Гродно решила поучаствовать в биржевых торгах и перевела мошенникам почти Br52 тыс. и около $8 тыс., сообщили БЕЛТА в МВД.

В марте 56-летняя жительница Гродно решила откликнуться на рекламное объявление в соцсети, чтобы поучаствовать в виртуальных биржевых торгах. Женщина зарегистрировалась на предложенном сайте, указала свои персональные данные и номер мобильного телефона.

Спусти некоторое время ей позвонил брокер и рассказал, "как быстро и законно заработать на онлайн-бирже". Предложили начать с вложения небольших сумм - якобы для того, чтобы избежать финансовых рисков. После неоднократного перечисления денег "биржевые брокеры", демонстрируя легальность своей деятельности, периодически возвращали инвестору часть денег.

"Когда же женщина захотела снять более крупную сумму, представители онлайн-биржи сообщили, что за это придется платить комиссию в размере $600. Гродненчанку заверили, что это стандартная процедура и поводов для беспокойства нет. После этого аферисты вновь запросили оплату якобы за страховой взнос. Еще один перевод от клиентки оказался налогом за финансовую сделку. В итоге женщина потребовала вернуть вложенные деньги, когда осознала, что общается с мошенниками. Ее счет тут же был заблокирован", - рассказали в Ленинском РОВД Гродно.

Общая сумма причиненного ущерба потерпевшей составила почти Br52 тыс. и около $8 тыс. Часть из этих денег преподаватель музыки взяла в кредит.

Еще один подобный эпизод произошел в Гродно в марте этого года. Тогда липовый брокер биржевой онлайн-платформы выманил у местной жительницы почти Br127 тыс. В обоих случаях следователи возбудили уголовные дела за мошенничество в особо крупном размере. Причастные к преступлениям личности устанавливаются.

Правоохранители напоминают, что подобные лжеброкеры пользуются доверием наивных инвесторов и их желанием быстро разбогатеть. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо собрать максимум информации о деятельности брокера. Если компания работает давно, сведений о ней должно быть много. Их отсутствие - повод для беспокойства.

"В случае возникновения сложностей с выводом средств, их блокировкой, возможности влиять на компании, зарегистрированные за пределами Беларуси, даже если они действительно существуют, крайне ограничены. Стать участником глобального финансового рынка может каждый белорус. Брокерские услуги на территории страны официально предоставляют юридические лица, внесенные в реестр форекс-компаний Национального банка", - отметили в МВД.-0-