Учительница музыки из Минска изменила текст государственного гимна - возбуждено уголовное дело

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учительница музыки разместила в интернете пост, в котором совершила надругательство над текстом государственного гимна, изменив слова. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Сотрудники Партизанского РУВД задержали 26-летнюю минчанку. Доступ к записи оказался свободным, поэтому публикацию могли смотреть и распространять пользователи интернета", - рассказали в ГУВД.

Задержанная объяснила свои действия влиянием деструктивных Telegram-каналов и раскаялась в содеянном.

Следователи дали правовую оценку ее действиям и возбудили уголовное дело за надругательство над государственным символом.-0-