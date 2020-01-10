Учредителя столичного предприятия обвиняют в мошенничестве на Br400 тыс.

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны учредитель и директор столичного предприятия, которое занималось изготовлением бань и других деревянных построек. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Во Фрунзенское РУВД Минска поступило несколько десятков заявлений от граждан, которые не дождались исполнения обязательств от ЧУП "Альбериум Строй" по изготовлению бань. "По оперативной информации, минчанин и гомельчанин в 2018 году создали сайт в интернете, аналогичный известному российскому бренду. Они позиционировали себя его официальным дилером на территории Беларуси, предлагая поставку бань из России стоимостью от $6 до $24 тыс.", - рассказала Ольга Чемоданова.

Все заказы принимались с полной или частичной предоплатой. "В самом начале своей деятельности и вплоть до марта 2019 года предприятие заказы выполняло. А затем перестало - но заказы при этом принимать продолжило. В результате такой деятельности потерпевшим причинен ущерб на сумму Br400 тыс.", - отметила пресс-секретарь. Известно, что ранее мужчины к уголовной ответственности не привлекались.

Уголовное дело расследует управление СК по городу Минску. "Следователями учредителю предприятия, 35-летнему мужчине, предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Также 30-летний директор предприятия является подозреваемым в совершении вышеуказанного преступления", - проинформировали в Следственном комитете.

Правоохранителями установлено 74 эпизода противоправной деятельности мужчин. Однако у следствия имеются основания полагать, что пострадавших может быть больше.

Оперативники и следователи продолжают устанавливать все обстоятельства противоправной деятельности. Пострадавшие могут сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам: 8 (017) 389-55-55, 8 (029) 241-78-58 и 102.-0-