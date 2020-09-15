Ударивший милиционера и распыливший слезоточивый газ минчанин задержан

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сыщики Фрунзенского РУВД столицы задержали парня, который ударил милиционера и распылил слезоточивый газ. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"В районе станции метро "Пушкинская" 5 сентября молодой человек участвовал в незаконном митинге. К нему подошли два милиционера, сделали замечание и предупредили об ответственности. В ответ тот брызнул из баллончика слезоточивый газ, а затем ударил кулаком в лицо одного из правоохранителей", - рассказали в МВД.

Молодому человеку удалось скрыться в толпе, но его вычислили. Нападавшим оказался 25-летний житель столицы, работающий в IT-компании. Сейчас он в изоляторе временного содержания.

Действиям задержанного дана правовая оценка. Молодому человеку грозит уголовная ответственность за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника ОВД.-0-