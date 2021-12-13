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13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ударом молотком по голове завершилось распитие спиртного в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
"Двое мужчин 53 и 47 лет в конце минувшей недели устроили застолье в квартире на улице Советских Пограничников. Ближе к 16.00 они стали ругаться. В итоге старший из собутыльников решающим аргументом в перепалке выбрал молоток, которым и ударил потерпевшего по голове. С открытой черепно-мозговой травмой мужчину доставили в больницу", - рассказали в УВД.
Возбуждено уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений.-0-