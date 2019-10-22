Уголовная ответственность и почти Br12 тыс. штрафа грозят браконьеру из Городокского района

22 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Браконьера-сетевика с большим послужным списком задержан на озере Черном в Городокском районе, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

Время для лова нарушитель выбрал со знанием дела: на водоеме перед зимовкой как раз активизировалась плотва. В три сети рыбака-нелегала общей длиной 180 м попало 436 особей плотвы, 13 окуней и 3 щуки. Вес незаконного улова составил 38 кг. Инспекторы задержали браконьера, когда он причалил к берегу. При этом пытаясь уйти от ответственности, мужчина бросился в воду. Устанавливать его личность не пришлось: ранее мужчину уже неоднократно привлекали к ответственности за лов рыбы сетями на озерах Городокского района. В частности, в прошлом году в его доме в поселке Езерище обнаружили и изъяли 68 сетей длиной более 5 км.

За хранение запрещенных орудий сетевика наказали штрафом. Сейчас браконьеру грозит уголовная ответственность, а причиненный природе вред составил 458 базовых величин или почти Br11,7 тыс.-0-