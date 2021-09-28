Уголовное дело о хулиганстве у монумента Победы направлено в суд

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Партизанского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 28-летней минчанки, которая обвиняется в хулиганстве и надругательстве над историко-культурной ценностью, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры столицы.

"По материалам дела, девушка в августе 2020 года, находясь у монумента Победы в Минске - символа отваги советского народа, имеющего статус историко-культурной ценности национального значения, в присутствии иных лиц демонстративно сидела на мраморной плите, установленной на ритуальной площадке с Вечным огнем и обелиском. После чего стала танцевать на одном из конструктивных элементов памятника и бегать по его площадке", - отметили в прокуратуре.

Эти действия обвиняемая снимала на камеру мобильного телефона, а затем разместила видеоролик на своем аккаунте в социальных сетях.

После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, объективном исследовании обстоятельств преступлений.

Уголовное дело находилось в производстве Партизанского (Минска) районного отдела Следственного комитета Беларуси.

Избранная в отношении обвиняемой мера пресечения в виде личного поручительства при направлении дела в суд оставлена без изменения.-0-