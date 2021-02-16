Уголовное дело о мошенничестве в сфере аренды автомобилей возбуждено в Минске

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего уроженца Витебской области. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"Согласно материалам уголовного дела, в период с октября 2020 года по январь 2021-го мужчина на различных интернет-площадках находил объявления о сдаче в аренду автомобилей. После этого связывался с потенциальными арендодателями, в качестве которых выступали индивидуальные предприниматели и организации, и договаривался о встрече. Мужчина заключал договор аренды и получал автомобиль. Все действия он совершал от своего имени и использовал свои паспортные данные. В установленный договором срок транспортные средства не возвращал, в связи с чем арендодатели обращались в правоохранительные органы", - рассказали в СК.

У следователей имеются данные, что обвиняемый сбывал арендованные автомобили без переоформления, в том числе и на территории Российской Федерации. В ходе расследования уголовного дела правоохранителями принимаются меры к установлению местонахождения транспортных средств, а также личностей покупателей.

Уже известно о 13 эпизодах противоправной деятельности. Совершая подобные действия, уроженец Витебской области завладел денежными средствами на общую сумму не менее Br100 тыс.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

"У следствия имеются основания полагать, что подобных фактов может быть больше. В связи с этим обращаемся с просьбой к гражданам, пострадавшим от действий мужчины, сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 389-55-55 или 8 (044) 500-31-11", - добавили в СК.-0-