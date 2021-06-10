Уголовное дело о надругательстве над государственным гимном направлено в суд

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Партизанского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении учительницы музыки - ей инкриминировано надругательство над государственными символами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

По материалам дела, обвиняемая 31 марта 2021 года с использованием мобильного телефона и установленного на нем приложения Twitter изменила оригинальный текст государственного гимна Беларуси. Затем она разместила "новый" текст в созданном ею чат-канале в соцсети, чтобы продемонстрировать иным гражданам результат своего оскорбительного и кощунственного отношения к государственным символам, отметили в прокуратуре.

После изучения материалов дела в прокуратуре Партизанского района Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, всестороннем исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ст.370 УК.

Уголовное дело находилось в производстве Партизанского (Минска) районного отдела Следственного комитета.

Примененную ранее к фигурантке меру пресечения в виде личного поручительства прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.-0-