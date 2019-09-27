Уголовное дело о покушении на убийство жительницы Наровлянского района передано в облсуд

27 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело о покушении на убийство 78-летней жительницы Наровлянского района передано в областной суд, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший прокурор отдела прокуратуры Гомельской области Андрей Карась.

События, произошедшие между жителями деревни Головчицкая Буда в апреле текущего года, могли завершиться трагедией. Утром мужчина 1949 года рождения помогал своей 78-летней соседке по хозяйству. За работу женщина рассчиталась обедом и спиртным. Днем мужчина вернулся и попросил попить воды. Хозяйка была занята и указала, где он может это сделать.

Вечером женщина заметила пропажу небольшой суммы и связала этот факт с визитом соседа, однако отложила разговор с ним на потом.

"Ночью женщина проснулась от звука открывшейся двери. На пороге был нетрезвый сосед. Разговор перерос в ссору, во время которой мужчина ударил пенсионерку кулаком в грудь и спину, а затем кухонным ножом трижды ударил в разные части тела", - рассказали в прокуратуре. Один из ударов пришелся в область сердца. Женщина потеряла сознание.

Пострадавшая под утро пришла в себя и позвонила дочери, которая вскоре приехала. Ближе к вечеру прибыл и сын пенсионерки. Он заметил в груди матери металлический предмет и настоял на госпитализации. Благодаря своевременной медицинской помощи пенсионерку удалось спасти.

Экспертиза подтвердила, что металлическим предметом в груди было 11-сантиметровое лезвие ножа. "При осмотре комнаты были также обнаружены клинок без металлической части и шапка соседа. На место происшествие была вызвана оперативно-следственная группа", - пояснил Андрей Карась. Подозреваемого задержали в тот же вечер.

Несмотря на неопровержимую доказательственную базу, собранную по делу, мужчина свою вину отрицает. Также ему вменяется кража двух велосипедов.

Пенсионер обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 205 (кража), ч.1. ст.14 и п.2 ч.2 ст.139 (покушение на убийство заведомо престарелого) УК.-0-