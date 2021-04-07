Уголовное дело о разбое и вымогательстве денег у престарелого направлено в суд

Фото из архива

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Партизанского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в разбое и вымогательстве денег у престарелого, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска. По материалам дела фигурант вечером 15 ноября 2020 года в лесном массиве вблизи МКАД потребовал у престарелого мужчины передать деньги, при этом угрожал ему насилием. После осмотра карманов потерпевшего он забрал его рюкзак, где были Br73. Затем обвиняемый, угрожая убийством и насилием, потребовал у престарелого мужчины больше денег и стал сопровождать его к месту жительства. Потерпевшему, впрочем, удалось скрыться. Одновременно с этим установлены пять других эпизодов краж, которые совершил обвиняемый совместно с подельниками с 25 ноября по 12 декабря 2020 года в одном из садоводческих товариществ. Общая стоимость похищенного оценивается в Br2,2 тыс. Ранее примененную к фигуранту меру пресечения прокурор, направляя дело в суд, оставил прежней - заключение под стражу.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!