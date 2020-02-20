Уголовное дело о сиделке-воровке в Светлогорске передано в суд

20 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело о сиделке, укравшей у престарелой женщины деньги, в Светлогорске передано в суд, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший прокурор отдела прокуратуры Гомельской области Андрей Карась.

Обвиняемой по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса (кража) проходит 42-летняя жительница райцентра, мать троих детей. По договоренности с внуками пенсионерки она подрабатывала сиделкой с ежедневной оплатой в Br15. Дополнительно ей выдавали деньги на покупку продуктов. При этом женщине, ранее работавшей медсестрой в местной больнице, полностью доверяли. Дочь и внуки жили в Минске и общались с ней дистанционно. Раз в месяц родственники приезжали, чтобы оплатить коммунальные услуги. Нареканий на работу сиделки не было: бабушка всегда была накормлена, ухожена и опрятно выглядела. Женщина дважды в день приходила к 87-летней подопечной, убирала в доме, готовила еду, кормила и беседовала, при необходимости давала лекарства.

В конце декабря сиделка пришла вместе со своей младшей дочерью. "С собой взяла спиртное. Как обычно, покормила пенсионерку. Затем в ванной женщина выпила принесенное спиртное, после чего, с ее слов, смутно помнит происходившее", - рассказал прокурор. Как позже стало известно, ранее женщину уволили из больницы из-за пристрастия к алкоголю. С тех пор она подрабатывала сиделкой и ухаживала за престарелыми в Бобруйске и Минске. По словам сиделки, в тот день подопечная попросила ее погасить задолженность за коммунальные услуги и дала Br590. Женщина взяла деньги, пообещала принести квитанции. Уходя, прихватила мобильник старушки. Как объяснит потом обвиняемая, она могла просто перепутать со своим, так как телефоны были одного цвета.

"Тревогу забили внуки пенсионерки, которые не могли выйти на связь с бабушкой. На четвертый день ситуация прояснилась и завершилась обращением в милицию и возбуждением уголовного дела", - рассказали в прокуратуре. К тому времени сиделка потратила взятые у пенсионерки деньги. "Обвиняемая раскаялась в содеяном, украденное вернула. Причину своих действий пояснить не могла", - сказал Андрей Карась. По результатам экспертизы, обвиняемая нуждается в лечении от алкоголизма. Дело будет рассмотрено в суде Светлогорского района.

Как отметил старший прокурор отдела прокуратуры Гомельской области, в регионе происходит немало преступлений в отношении престарелых граждан. "Зачастую они становятся субъектами посягательств злоумышленников. По состоянию здоровья и в силу возраста не могут защитить свои права. Поэтому со стороны родственников, соседей и социальных служб к ним должно быть более пристальное внимание", - резюмировал он.-0-