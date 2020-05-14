Уголовное дело об убийстве жителем Светлогорска супруги передано в суд

14 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело в отношении жителя Светлогорска о причинении смерти по неосторожности передано в суд, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель прокурора Светлогорского района Александр Рудник.

Обвиняемый - 52-летний вдовец - в одну из мартовских ночей 2020 года во время вспыхнувшей ссоры жестоко избил жену. Пьяный мужчина несколько раз ударил ее по голове, а затем схватил за волосы и бил о пол. Женщина скончалась до приезда скорой помощи от закрытой черепно-мозговой травмы, осложнившейся отеком мозга.

"На допросах мужчина указал, что в ту ночь ладонью дал жене несколько пощечин, после чего она ушла отдыхать на веранду. Затем неоднократно подходил и поднимал ее с пола на диван, укрывал фуфайкой. Когда в очередной раз подошел, она снова лежала возле дивана на полу. По словам обвиняемого, чтобы расшевелить и отрезвить супругу, пару раз ударил головой о пол. Затем среди ночи увидел, что ей плохо, и вызвал скорую", - рассказали в прокуратуре.

Мужчина признал свою вину, раскаивается и сожалеет о случившемся. Из его показаний следует, что ранее он бил жену ремнем, давал пощечины. По словам матери погибшей, между дочерью и ее супругом и раньше были ссоры. Во время одной из них он повредил жене челюсть, также ошпаривал кипятком из чайника. Летом 2019 года после семейного скандала женщина оказалась в больнице, но сказала, что упала с лестницы.

Уголовное дело по ч.3 ст. 147 УК передано в суд Светлогорского района. Смягчающее вину обстоятельство - чистосердечное признание, отягчающее - состояние алкогольного опьянения. По данным Александра Рудника, согласно заключению экспертизы обвиняемый нуждается в принудительном лечении синдрома алкогольной зависимости.-0-