Уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими в Березовском районе направлено в суд

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области направила в суд Березовского района уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли пять человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации областной прокуратуры.

Трагедия произошла 7 июля примерно в 14.20. Установлено, что 31-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле Mercedes GL в направлении Белоозерска. Из-за того, что мужчина не справился с управлением, машина опрокинулась в мелиоративный канал. Скорость автомобиля в тот момент составляла 90 км/ч. В салоне, оборудованном четырьмя посадочными местами для перевозки пассажиров, кроме водителя были девять человек.

В результате ДТП погибли пять человек, в том числе трое детей, 2009, 2010 и 2015 годов рождения, и двое взрослых - 21-летний мужчина и 33-летняя женщина (все - жители Белоозерска). Четверо пассажиров и водитель самостоятельно выбрались из салона тонущего автомобиля.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре области пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, cогласились с квалификацией действий обвиняемого по ч.5 ст.317 УК. Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Брестской области.-0-