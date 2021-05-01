Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными возбуждено в Гомельском районе

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, 19 апреля возле Дома культуры в деревне Лопатино Гомельского района сельчане обнаружили тела двух животных с признаками насильственной смерти.

Согласно результатам патологоанатомического вскрытия, смерть собаки наступила в результате перелома позвоночника, а смерть кота - в результате обширного кровоизлияния, перелома ребер и разрыва мягких тканей.

Гомельским районным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339-1 (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель) Уголовного кодекса. В совершении преступления подозреваются 21-летний и 19-летний местные жители.

Следователи устанавливают обстоятельства и мотивы преступления.-0-