Уголовное дело в отношении адвоката главного инженера МЗКТ прекращено

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело в отношении адвоката бюро "Принцепконсалт" по факту разглашения данных предварительного следствия прекращено за отсутствием состава преступления. Об этом сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут, ссылаясь на информацию Генпрокуратуры, поступившую в Минскую городскую коллегию адвокатов.
Также отменено постановление о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) Уголовного кодекса.
Как сообщалось, представителя адвокатского бюро "Принцепсконсалт" - заместителя председателя Минской городской коллегии адвокатов - подозревали в разглашении данных предварительного следствия. Действия были задокументированы в то время, когда адвокат представляла интересы подследственного Андрея Головача, главного инженера МЗКТ. Также в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч.2 ст.295 УК.-0-
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