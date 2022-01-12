Уголовное дело в отношении Алеся Пушкина о реабилитации нацизма направлено в суд

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Алеся Пушкина, которому инкриминированы реабилитация нацизма и надругательство над государственными символами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

"В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый совершил действия, направленные на пропаганду нацизма и деятельности белорусских коллаборационистских организаций", - отметили в Генпрокуратуре.

В надзорном ведомстве пояснили: герои творчества Алеся Пушкина в годы Второй мировой войны исполняли, а также умышленно содействовали исполнению приказов нацистских структур и организаций, признанных преступными приговором Международного военного трибунала (МВТ).

Обвиняемый стремился предать забвению уроки разрушительной войны, цинично исказить ее нравственные и правовые итоги, поставить на один уровень истинных героев и предателей, прославить и оправдать их, а также поставить под сомнения не имеющие срока давности решения МВТ.

А с 21 по 24 марта 2021 года Алесь Пушкин, находясь в Киеве, провел "перформанс", в ходе которого надругался над государственными символами Беларуси.

Изучение уголовного дела в Генеральной прокуратуре показало, что расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно. Квалификация действий обвиняемого по ч.3 ст.130 (в редакции Закона Республики Беларусь от 18 июля 2019 года) и ст.370 Уголовного кодекса является верной, что подтверждено собранными доказательствами.

Избранную ранее в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу заместитель генерального прокурора, направляя дело в суд, оставил без изменения.-0-