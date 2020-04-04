Уголовное дело возбудили по факту обнаружения взрывоопасного предмета под автомобилем в Минске

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело за покушение на убийство общеопасным способом завели по факту обнаружения сегодня в Минске взрывоопасного предмета под автомобилем, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Предмет, похожий на гранату, сотрудники станции обнаружили в одном из автоцентров в Минском районе в ходе приемки автомобиля BMW на техническое обслуживание. По сообщению об опасности на место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. В целях безопасности была проведена эвакуация людей. Саперно-пиротехнической группой предмет, похожий на гранату, изъят и обезврежен.

В сервисном центре под Минском нашли гранату под днищем пригнанного на ремонт авто В ходе осмотра работник сервисного центра под днищем пригнанного на ремонт BMW X6 на российских номерах обнаружил примотанную гранату.

Фото Следственного комитета

В настоящее время следственно-оперативной группой проводится осмотр автомобиля, изучаются изъятые сервисные документы и записи камер видеонаблюдения, допрашиваются сотрудники автоцентра, а также женщина, пригнавшая автомобиль на обслуживание.

Возбуждено уголовное дело по ст.14, ч.2 ст.139. Проводятся следственные действия и мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправным действиям, и всех обстоятельств произошедшего. Работу следственной группы на месте происшествия координирует начальник УСК по Минской области Андрей Лис.-0-