Уголовное дело возбудили по факту взрыва в гаражном кооперативе в Бресте

17 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте расследуют уголовное дело по факту взрыва в гаражно-потребительском кооперативе, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.
ЧП случилось 16 января около 16.40 на улице Коммерческой. В результате взрыва разрушены четыре гаража, повреждено другое имущество владельцев, в том числе пять легковых автомобилей. С травмами различной степени тяжести в учреждение здравоохранения были госпитализированы двое мужчин 30 и 42 лет, также 26-летняя женщина. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное, угрозы жизни пациентов нет.
Заместитель прокурора Бреста по факту происшествия возбудил уголовное дело по ст.219 (уничтожение либо повреждение имущества по неосторожности) УК. Оно принято к производству следователем Брестского межрайонного отдела Следственного комитета.
"Следователи при участии экспертов-взрывотехников и пожаротехников Государственного комитета судебных экспертиз провели осмотр места происшествия, в ходе которого зафиксирована следовая обстановка, изъяты имеющие значение для расследования уголовного дела предметы. Назначены судебно-медицинские и взрывотехническая экспертизы. Проводятся допросы пострадавших и свидетелей происшествия", - рассказал подробности дела Дмитрий Иванюк.-0-