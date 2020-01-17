Уголовное дело возбудили по факту взрыва в гаражном кооперативе в Бресте

17 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте расследуют уголовное дело по факту взрыва в гаражно-потребительском кооперативе, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.

ЧП случилось 16 января около 16.40 на улице Коммерческой. В результате взрыва разрушены четыре гаража, повреждено другое имущество владельцев, в том числе пять легковых автомобилей. С травмами различной степени тяжести в учреждение здравоохранения были госпитализированы двое мужчин 30 и 42 лет, также 26-летняя женщина. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное, угрозы жизни пациентов нет.

Взрыв прогремел в гаражном кооперативе в Бресте С травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу трое пострадавших - двое мужчин и женщина.

Заместитель прокурора Бреста по факту происшествия возбудил уголовное дело по ст.219 (уничтожение либо повреждение имущества по неосторожности) УК. Оно принято к производству следователем Брестского межрайонного отдела Следственного комитета.

"Следователи при участии экспертов-взрывотехников и пожаротехников Государственного комитета судебных экспертиз провели осмотр места происшествия, в ходе которого зафиксирована следовая обстановка, изъяты имеющие значение для расследования уголовного дела предметы. Назначены судебно-медицинские и взрывотехническая экспертизы. Проводятся допросы пострадавших и свидетелей происшествия", - рассказал подробности дела Дмитрий Иванюк.-0-