Уголовное дело возбудили против жителя Витебского района за оскорбление милиционера

18 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Против 28-летнего жителя Витебского района возбудили уголовное дело за угрозу в адрес сотрудника милиции, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Проводя время в одной из социальных сетей, он наткнулся на пост о сотруднике милиции. Почитав несколько комментариев, подозреваемый решил тоже оставить свой отзыв. Добавив в него несколько оскорблений и призыв к физической расправе, мужчина опубликовал его. "Как позже признался сам подозреваемый, он решил удалить комментарий, но не смог этого сделать. Надеясь, что фейковая страница защитит его от ответственности, не стал особо утруждать себя перепиской с администраторами паблика", - отметили в УВД.

Сотрудниками управления по Витебской области ГУСБ МВД личность комментатора была установлена. Также была собрана необходимая база для возбуждения в отношении него уголовного дела по ст.364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК.-0-