Уголовное дело возбудили в Барановичах после взрыва боеприпаса во дворе дома

17 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования трех мужчин и хранения боеприпасов в Барановичах. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, 16 января около 15.30 трое мужчин находились во дворе частного дома на ул. Лебединой. Один из них ударил ногой металлический предмет, после чего произошел взрыв. В результате хозяин домовладения, а также мужчины 40 и 49 лет получили телесные повреждения, с которыми их госпитализировали в больницу.

Во время проведения осмотра места происшествия следователи обнаружили на участке два снаряда времен Великой Отечественной войны. Один из них саперы уничтожили, другой обезвредили и передали для проведения экспертизы.

Барановичский МОСК возбудил по факту уголовное дело по ч.2 ст.295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Все обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-

Три человека пострадали при взрыве боеприпаса в частном доме в Барановичах Инцидент произошел днем 16 января. В 15.40 поступило сообщение о взрыве неустановленного боеприпаса на территории частного дома на улице Лебединой в Барановичах. В результате взрыва получили травмы различной степени тяжести хозяин 1947 года рождения и двое его знакомых.