Уголовное дело возбудили в отношении главреда "Виртуального Бреста" за оскорбления

7 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело за оскорбления в интернете возбуждено в отношении главного редактора портала "Виртуальный Брест". Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

На 48-летнего руководителя портала вышли оперативники Брестского областного управления ГУБОПиК. "Мужчина помимо журналистики занимался деструктивной деятельностью протестного толка. В частности, создал чат "Обсуждаем опасный Брест", где распространял экстремистские материалы и публиковал оскорбления в адрес депутатов Палаты представителей Национального собрания", - написано в Telegram-канале.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. Сам чат признан судом Ленинского района Бреста экстремистским.-0-