Уголовное дело возбудили в отношении сотрудника ГАИ, сбившего насмерть человека

3 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Вблизи деревни Семукачи Могилевского района 31 декабря сотрудник ГАИ совершил дорожно-транспортное происшествие - насмерть сбил человека, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

По данному факту 1 января УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"Сотрудник ГАИ был одет в гражданскую форму и был трезвым", - прокомментировали в УВД. Ведется следствие.-0-