Уголовное дело возбуждено по факту ЧП на Светлогорском ЦКК

20 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту ЧП на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Управление СК по Гомельской области устанавливает обстоятельства нарушения правил охраны труда, приведшего к гибели 40-летнего электросварщика, выполнявшего подрядные работы на предприятии.

Предварительно установлено, что 19 октября работники Светлогорского монтажного управления - филиала ОАО "Трест Белсантехмонтаж №1" выполняли на территории Светлогорского ЦКК огневые работы при прокладке трубопровода отвода паровоздушной смеси от клапанов бака с талловым маслом. "Примерно в 10.35 в месте выполнения работ произошел взрыв и начался пожар. Электросварщика взрывной волной отбросило с верхней площадки бака на асфальтированную дорогу. Он скончался на месте происшествия", - уточнили в УСК.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Следователи совместно с сотрудниками ГКСЭ и Жлобинского межрайотдела областного управления Департамента государственной инспекции труда провели осмотр места происшествия. Практическую помощь в проведении первоначальных следственных действий оказали сотрудники криминалистического отдела УСК по Гомельской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.306 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

Следователи допрашивают должностных лиц комбината и подрядной организации, изучают изъятую документацию по порядку проведения огневых работ, по охране труда и технике безопасности. Назначено проведение ряда экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.-0-