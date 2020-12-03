Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на пр.Победителей в Минске, в котором погиб пешеход

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием пешехода на проспекте Победителей в Минске, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по городу Екатерина Гарлинская.

Авария произошла 15 ноября около 4.30. По данным следствия, 21-летний водитель за рулем автомобиля Skoda ехал по проспекту Победителей. Вблизи дома №133 он сбил человека, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода. От травм 26-летний мужчина скончался на месте.

Следователь, специалист ГКСЭ и сотрудники ГАИ осмотрели место происшествия. Чтобы выяснить обстоятельства инцидента и точную причину смерти мужчины, назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями об этом происшествии, просят обратиться в следственное управление по адресу Минск, улица Первомайская, 7 или по телефонам (8017) 389-54-35 и (8033) 333-67-19.-0-