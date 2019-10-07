Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на территории Мозырского НПЗ

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту столкновения грузовика и автобуса на территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода, сообщила в эфире телеканала "Беларусь 1" официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации, грузовик не уступил дорогу служебному автобусу, который от удара перевернулся на бок. Всего в салоне находились 12 пассажиров и водитель. Через окно выбросило и придавило 33-летнего работника, он скончался на месте. Водители не пострадали.

"Допрошены очевидцы. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть человека. Расследование продолжается", - проинформировала Мария Кривоногова.

Отмечается, что работники возвращались после ночной смены. У погибшего мужчины осталось двое несовершеннолетних детей.

"В результате ДТП, произошедшего на территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода, пострадали 13 человек: пять работников завода и восемь работников пожарно-аварийного спасательного отряда №4 Мозырского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям. Всем оказана медицинская помощь. Девять человек доставлены в отделение травматологии Мозырской городской больницы. В настоящий момент угрозы жизни пострадавшим нет", - сообщил заместитель гендиректора Мозырского НПЗ Геннадий Тетерук.

Администрация Мозырского НПЗ выражает соболезнования родственникам погибшего. Семье будет оказана необходимая помощь.

Сообщение о ДТП поступило правоохранителям сегодня в 8.35. Сотрудники МЧС оказали помощь в извлечении людей.-0-