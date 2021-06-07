Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с 4 погибшими в Могилевском районе

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с 4 погибшими в Могилевском районе. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

"По предварительным данным, 6 июня на автодороге Могилев - Чериков - Костюковичи вблизи агрогородка Романовичи 36-летняя женщина, управляя автомобилем Citroen, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с двигавшимся навстречу автомобилем MAN. В результате ДТП водитель и пассажиры легкового автомобиля, в том числе 2-летний ребенок, погибли на месте", - рассказали в УСК.

Cледователи во взаимодействии со специалистами управления ГКСЭ по Могилевской области провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину.

По данному факту управление Следственного комитета по Могилевской области возбудило уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК. Для установления обстоятельств произошедшего назначены необходимые экспертные исследования, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.-0-