Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с четырьмя погибшими в Ивацевичском районе 

27 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следственно-оперативная группа завершила осмотр места ДТП в Ивацевичском районе, в котором погибли четыре человека. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.





Авария произошла 26 августа около 21.15. Следователи с сотрудниками ГАИ и Государственного комитета судебных экспертиз зафиксировали обстановку на месте происшествия. Назначены экспертные исследования. Исходя из следовой картины, предварительно установлено, что за рулем автомобиля Opel Astra был 26-летний житель Коссово. На 153-м км автодороги Гродно - Ружаны - Ивацевичи он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat под управлением 31-летнего мужчины. В результате оба водителя, 27-летняя пассажирка Opel и 32-летний пассажир Volkswagen скончались на месте происшествия. Еще два пассажира Opel госпитализированы с тяжелыми травмами.





Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).-0-